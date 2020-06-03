2020-06-03T21:04:19+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК ответил белорусам о Конституции не под женщину: «Правовых оснований для вынесения предупреждения нет»

Также в избиркоме пояснили, что преждевременной агитации так же не было
Надежда БУТОВИЧ
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В ЦИК отказались выносить предупреждению возможному кандидату в президенты и действующему главе страны Александру Лукашенко из-за отсутствия оснований.В ЦИК отказались выносить предупреждению возможному кандидату в президенты и действующему главе страны Александру Лукашенко из-за отсутствия оснований.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Ранее «Комсомолка» писала о том, что встречаясь с работниками Минского тракторного завода, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину». Объяснил свое заявление глава страны тем, что в Беларуси не парламентская, как в Литве, а президентская республика.

Это высказывание лидера Беларуси некоторые предполагаемые кандидаты посчитали нарушением. В частности Виктор Бабарико, указал данный факт в свое заявлении в ЦИК.

Получив несколько (Прим.: более десяти) аналогичных обращений по данному факту в ЦИК ответили заявителям.

Так в комиссии пояснили, что по мнению авторов обращений, имели место высказывания «дискриминационного характера в отношении белорусских женщин».

- В несогласии заявлялось, что высказывания нарушают 47 статью Избирательного кодекса. Однако данная статья, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в президенты. А понятие преждевременной агитации, на которую указали заявители, в избирательном законодательстве не содержится, - уточнили в ЦИК.

Так в комиссии сделали выводы об отсутствии правовых оснований, чтобы выносить требуемое заявителями предупреждение лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты. Также в ЦИК подчеркнули, что позиция авторов обращений - сугубо их личное мнение.

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