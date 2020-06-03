2020-06-03T21:46:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Англия, США и Евросоюз призвали белорусские власти принять меры для проведения безопасных, мирных и справедливых выборов

Об этом говорится в совместном заявлении зарубежных дипломатов
Надежда БУТОВИЧ
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Зарубежные дипломаты выразили желание продолжать улучшение отношений с Беларусью, но попросили соблюдать фундаментальные свободы. Фото: Reuters.Зарубежные дипломаты выразили желание продолжать улучшение отношений с Беларусью, но попросили соблюдать фундаментальные свободы. Фото: Reuters.
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Представительство Евросоюза и посольства Великобритании и США в Беларуси опубликовали совместное заявление с призывом к властям республики, сообщил БелаПАН.

Подчеркнув дружественность к белорусскому народу, а также напомнив о прогрессе, достигнутом во взаимоотношениях Беларуси с ЕС (Прим.: упрощение визового режима и соглашение о реадмиссии), возобновлении отношений с США на уровне послов, а также об открытом торговом диалоге с Великобританией, представители попросили власти республики принять меры для проведения мирных и свободных выборов.

- Мы подтверждаем решимость продолжать это позитивное взаимодействие с Беларусью на основе общих ценностей, - уточнили дипломаты, но добавили. – В связи с началом избирательного процесса, призываем белорусские власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод.

Также европредставители и сотрудники посольств напомнили, что от Беларуси ожидаются своевременно направленные официальные приглашения для наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. При этом в заявлении говорится о необходимости справедливого и прозрачного процесса регистрации кандидатов и плюралистическом составе избирательных комиссий. А для обеспечения легитимности выборов, иностранные дипломаты подчеркнули необходимость в свободе СМИ и праве на мирные собрания.

- Журналисты должны иметь возможность сообщать информацию свободно и беспрепятственно. А гражданам должно быть позволено мирно выражать свое мнение. Вот почему мы также обеспокоены недавними задержаниями участников мирных акций протеста и арестами журналистов, - комментируется в заявлении.

Уточняется, и о необходимости соблюдения мер ВОЗ в условиях пандемии.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

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