Смертельное ДТП под Оршей. Легковушка врезалась в грузовик: погибли двое

Водитель и пассажир "Опеля" погибли в ДТП. Фото: МВД.

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Лобовое столкновение грузового тягача «ДАФ» и легковой машины «Опель Зафира» произошло в Оршанском районе в среду, 3 июня. Подробности происшествия сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время, примерно в 19.00 часов. На трассе недалеко от деревни Нижняя Веравойша лоб в лоб столкнулись «Зафира» и фура с полуприцепом.

- На месте аварии от полученных травм скончался водитель и 19-летний пассажир «Опеля». По факту аварии проводится проверка, работает следственно-оперативная группа, - уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что за рулем фуры находился 52-летний житель Гродненщины. Идет следствие.

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