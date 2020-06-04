«Идет работа по легализации въезда». Белоруснефть готовится сменить вахтовиков в России

С конца марта белорусские нефтяники не могут отправиться в Сибирь из-за закрытой границы

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Решение властей России о закрытии границ из-за коронавируса сделало невозможным плановую замену вахт «Белоруснефти» в Западной Сибири. Поэтому руководство компании выступило с обращением в государственные органы Беларуси о проработке на межправительственном уровне возможности снять ограничения въезда на территорию РФ белорусов, работающих в дочерних белорусских предприятиях и принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного процесса на промышленных объектах России в сфере добычи нефти и газа.

- Результатом стало распоряжение правительства РФ, снимающее ряд ограничений на въезд иностранных граждан на территорию Россию. Это дает возможность «Белоруснефти» сменить персонал, работающий вахтовым методом в Западной Сибири, - рассказали «КП» на предприятии.

Сейчас идет работа по легализации въезда белорусского персонала. Одновременно прорабатывается вопрос организации обсерватора для последующего нахождения в нем вахтовых работников на протяжении 14 дней. Карантинные мероприятия также включают в себя прохождение персоналом тестирования на наличие коронавирусной инфекции и получение разрешения на работу при отрицательном результате теста, добавили в «Белоруснефти».

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