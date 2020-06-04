Мелочь, но оплачивай. По «тунеядскому декрету» придумали новый сбор

Любой желающий платно может проверить, не включили ли его в базу тунеядцев Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Напомним, что с декабря 2018 года начала работу электронная база данных трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике. Любой желающий может проверить, не включили ли его в базу тунеядцев. До недавнего времени это было бесплатно, сообщает tut.by.

С марта услуга «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике» стала платной. Цена - 42 копейки за один заказ. Предоставляется информация только по предоплате. Кроме того, за эту же цену можно узнать, попал ли гражданин в список по тунеядскому декрету в число тех, кто должен оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам.

Всё же узнать, тунеядец ли вы, можно и бесплатно. Для этого нужно подать заявку в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Форма обращения любая: по телефону, письменным обращением или по электронной почте комиссии. Нужно будет сообщить свой идентификационный номер. Следует учесть график работы таких комиссий. Здесь также возникает вопрос защиты персональных данных.

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