Чтобы не идти пешком, решил угнать «Жигули». Пьяный житель Буда-Кошелевского района провернул две неудачные попытки угона

В машине не было аккумулятора. Оказалось, что хозяин его снял, чтобы не украли. Фото: mvd.gov.by

Одна из машин не завелась. Так что он угонял её «с толкача»

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В одну из ночей мая на странного молодого человека обратил внимание прохожий. Тот никак не мог завести «копейку», что стояла у дороги. Прохожий решил, что, возможно, парень пьян, и позвонил в милицию.

Правоохранители приехали и увидели в салоне авто горе-водителя. Все детали говорили об угоне: был разобран замок зажигания, провода торчали из-под руля.

В МВД рассказали, что 20-летний житель Буда-Кошелевского района, когда шёл домой после застолья, устал. И, чтобы не идти пешком, решил угнать «Жигули». Он проник в машину и пытался ее завести, замкнув провода зажигания. Но ничего не получалось. Тогда угонщик открыл капот и понял, что владелец ВАЗа был еще умнее. В машине не было аккумулятора. Оказалось, что тот его снял, чтобы не украли.

А две ночи назад было похожее события, но уже с «Фиатом». В этой машине не работал дверной замок, и она всегда была открытой. Вор наудачу дернул за ручку, попал в салон, выломал кожух рулевой колонки и вырвал замок зажигания.

Стало известно, что к этому также причастен задержанный. Развитие событий такое же. Сперва пьяные посиделки, потом дорога домой, и, наконец, - жажда приключений. Но и в этом случае злоумышленник потерпел неудачу: машина была исправна, но не завелась ни стартером, ни с передачи в движении. Кстати, угонщик толкал ее ночью один.

Подозреваемого много раз судили за имущественные преступления. Сейчас на него возбуждены уголовные дела за покушение на угон.

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