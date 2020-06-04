2020-06-04T09:43:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Чтобы не идти пешком, решил угнать «Жигули». Пьяный житель Буда-Кошелевского района провернул две неудачные попытки угона

Одна из машин не завелась. Так что он угонял её «с толкача»
Сергей Диндиков
Поделиться:
В машине не было аккумулятора. Оказалось, что хозяин его снял, чтобы не украли. Фото: mvd.gov.byВ машине не было аккумулятора. Оказалось, что хозяин его снял, чтобы не украли. Фото: mvd.gov.by
Изменить размер текста:

В одну из ночей мая на странного молодого человека обратил внимание прохожий. Тот никак не мог завести «копейку», что стояла у дороги. Прохожий решил, что, возможно, парень пьян, и позвонил в милицию.

Правоохранители приехали и увидели в салоне авто горе-водителя. Все детали говорили об угоне: был разобран замок зажигания, провода торчали из-под руля.

В МВД рассказали, что 20-летний житель Буда-Кошелевского района, когда шёл домой после застолья, устал. И, чтобы не идти пешком, решил угнать «Жигули». Он проник в машину и пытался ее завести, замкнув провода зажигания. Но ничего не получалось. Тогда угонщик открыл капот и понял, что владелец ВАЗа был еще умнее. В машине не было аккумулятора. Оказалось, что тот его снял, чтобы не украли.

А две ночи назад было похожее события, но уже с «Фиатом». В этой машине не работал дверной замок, и она всегда была открытой. Вор наудачу дернул за ручку, попал в салон, выломал кожух рулевой колонки и вырвал замок зажигания.

Стало известно, что к этому также причастен задержанный. Развитие событий такое же. Сперва пьяные посиделки, потом дорога домой, и, наконец, - жажда приключений. Но и в этом случае злоумышленник потерпел неудачу: машина была исправна, но не завелась ни стартером, ни с передачи в движении. Кстати, угонщик толкал ее ночью один.

Подозреваемого много раз судили за имущественные преступления. Сейчас на него возбуждены уголовные дела за покушение на угон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Минске ГАИ догоняло пьяного на Kia Optima

Нарушитель скрывался на авто во дворах, а потом попытался убежать (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
2300 долларов за 2 клацания выключателя в день. В Швеции появилась работа мечты
«Идет работа по легализации въезда». Белоруснефть готовится сменить вахтовиков в России
Чтобы не идти пешком, решил угнать «Жигули». Пьяный житель Буда-Кошелевского района провернул две неудачные попытки угона
Мелочь, но оплачивай. По «тунеядскому декрету» придумали новый сбор
Смертельное ДТП под Оршей. Легковушка врезалась в грузовик: погибли двое
Англия, США и Евросоюз призвали белорусские власти принять меры для проведения безопасных, мирных и справедливых выборов
ЦИК ответила белорусам о Конституции не под женщину: «Правовых оснований для вынесения предупреждения нет»
Видеофакт. В Минске ГАИ догоняла пьяного на Kia Optima
Нацбанк дал новые рекомендации банкам из-за пандемии коронавируса
Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства
В доме и на студии блогера Сергея Тихановского проводятся обыски
Три легковушки столкнулись в Минске: одному из водителей стало плохо за рулем
В Гродно одну и ту же квартиру обворовали три раза. За одни сутки
«Почти 50 человек все еще умирают от коронавируса в стране ежедневно»: главный эпидемиолог Швеции признал, что нужно было принять больше мер. Но все же не карантин
Почти тонну браги нашли в заброшенном доме в Ивьевском районе
Погода в Беларуси на 3 - 4 июня: шквалистый ветер с градом вечером зададут тон на весь следующий день
В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев: мать призналась в этом друзьям
В Лиде столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находилась беременная девушка
Дипломаты определились с тем, когда в Минск прибудет новый посол США в Беларуси