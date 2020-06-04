2300 долларов за 2 клацания выключателя в день. В Швеции появилась работа мечты

Уже есть заявки из США, Филиппин и Тайваня. Фото: home-and-garden.com

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«Вакансия мечты» появилась на инфоресурсах Швеции. Работать там не нужно, но оклад будет выплачиваться исправно, пишет источник.

Зарплату $2300 в рамках проекта «Вечная должность» предлагают художники Якоб Сеннеб и Симон Голдин. Работник за эти деньги должен ежедневно приезжать на станцию Korsvägen и в начале рабочего дня включать там свет. В конце дня он его должен выключать. Всё!

Вакансия уже заинтересовала более 100 соискателей работы в Швеции. Отмечается также, что при желании работника он может остаться на этой должности на всю жизнь. Художники будут платить за работу в течение 120 лет.

Уже есть заявки из США, Филиппин и Тайваня. Все же выбранная кандидатура должна будет жить в Гетеборге. Но авторы проекта не исключают трудовую миграцию для работника.

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