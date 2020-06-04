ВОЗ возобновляет испытания антималярийного препарата для лечения коронавируса

А про препарат авиферин, разработанный в России и зарегистрированный в качестве лекарства от СOVID-19, эксперты ВОЗ заявили, что «очень бы хотели познакомиться с результатами испытаний»

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Последних пять дней в ВОЗ поступают сообщения о более чем ста тысячах новых случаев COVID-19. Самый большой процент заболевших – это страны Центральной и Южной Америки, сообщил на брифинге в Женеве глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

Сейчас ситуация нормализуется в Западной Европе. Здесь, с 22 марта, зафиксировали самое низкое количество заразившихся. К сожалению, в Восточной Европе ситуация пока складывается не так гладко.

Испытания антималярийного препарата гидроксихлорохин, более известного как плаквенил, эксперты ВОЗ на прошлой неделе приостановили. У них были опасения по поводу безопасности лекарства. В своём докладе Тедрос Гебрейесус отметил, что это была мера предосторожности. Теперь же его клинические испытания будут продолжены.

О препарате авиферин, российского производства от COVID-19, учёные сказали, что «с большим интересом ознакомились бы с результатами испытаний».

Но, всё же, особо не стоит уповать только на вакцину, если она появится, то не должна быть основным средством профилактики коронавируса. Об этом в своём интервью Службе новостей ООН заявил помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам всеобщего доступа к здравоохранению Мин Хой Жень. Ведь сейчас есть вакцины также и от туберкулеза, кори и гепатита. Но всё равно от этих заболеваний за год умирает по 1,5 млн человек.

Всё же, учёные ВОЗ сходятся в одном мнении: основой для борьбы с COVID-19 является выявление и изоляция заразившихся. Вместе с тем, актуально и отслеживание людей, с которыми они находились в контакте. «Мы не должны пренебрегать такими общеизвестными сейчас мерами, как мытьё рук с мылом и соблюдение расстояния при общении. Не забываем носить маски. Мы не должны сидеть сложа руки в ожидании вакцины», - отметил Мин Хой Жень.

Сейчас около ста стран работают над созданием вакцины и у многих уже есть успехи. Около десяти вакцин на конец мая уже допущены к клиническим испытаниям, и еще 121 находится в работе.

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