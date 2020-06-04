Режим ЧС введён из-за разлива нефти в Норильске

Бетонная площадка просела, из-за чего разрушился резервуар. В нем находилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Фото МЧС России

Площадь разлива нефти на ТЭЦ-3 в Норильске составила более 180 тысяч квадратных метров

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29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла экологическая катастрофа. Бетонная площадка просела, из-за чего разрушился резервуар. В нем находилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин ввел там режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

2 июня пятно нефти расплылось от ТЭЦ-3 до реки Амбарная. На ней установлены заградительные бонов. Это специальные устройства из непромокаемых материалов, позволяющие сдерживать распространение пятен нефти на поверхности воды. Загрязнение возникло на площади 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас туда прибыли министр по чрезвычайным ситуациям России и губернатор Красноярского края. Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».

Проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба и причины случившегося.

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