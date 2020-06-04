2020-06-04T13:17:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Новым премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко

Это бывший председатель госкомвоенпрома
Сергей Диндиков
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Роман Головченко - новый премьер Беларуси. Фото: БелТАРоман Головченко - новый премьер Беларуси. Фото: БелТА
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Новым премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко, передает Пул Первого.

Родился он 10 августа 1973 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «Международные отношения», в 2003 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».

С 1997 по 2002 годы работал главным специалистом Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь. Потом три года - заместителем начальника отдела Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь. С 2005 по 2006 годы - главный советник управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь.

После - главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь. В 2009 году - советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша.

После - первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

С апреля 2013 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах, а по совместительству - в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.

В августе 2018 года указом президента назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Владеет иностранными языками. Женат. Имеет сына и двух дочерей.

Известно также, что первым вице-премьером назначен Андрей Снопков. Дмитрий Крутой стал замглавы администрации президента; вице-премьером стал Александр Субботин; Юрий Тертель - главой госконтроля; Игорь Луцкий - бывший гендиректор телеканала «СТВ» - будет министром информации.

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