Новый состав правительства Беларуси: премьер - Головченко, министр финансов - Селиверстов

Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Раньше он был послом в Китае

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4 июня стал известен новый состав правительства Беларуси. Напомним, президент Александр Лукашенко назначил премьер-министром Роман Головченко, а первым вице-премьером стал Николай Снопков. Раньше он был послом в Китае.

Заместителем премьер-министра назначен Александр Субботин, сообщает пресс-служба президента. Раньше Субботин был помощником президента - инспектором по Могилевской области.

Дмитрий Крутой назначен на должность главы Администрации Президента. Валерий Бельский, который работал в данной должности, стал помощником Президента. Он будет курировать не только вопросы экономики, но и контролировать банковскую сферу.

Министром жилищно-коммунального хозяйства стал Андрей Хмель, министром финансов - Юрий Селиверстов. Кстати, его предшественника Максима Ермоловича планируют направить на дипломатическую работу в одну из стран Европы.

Председателем Комитета государственного контроля стал Иван Тертель.

Петр Пархомчик назначен министром промышленности. Министром информации Беларуси стал Игорь Луцкий. В прошлом он был гениральным директором телеканала СТВ. Министром архитектуры и строительства - Руслан Пархамович.

Дмитрий Матусевич стал главой Государственного комитета по имуществу.

Дмитрий Пантус назначен на должность Председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

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