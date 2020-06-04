Лукашенко обратился к новому правительству: «Выдержим и победим»

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В четверг, 4 июня, Лукашенко назначил новый состав правительства. Как сообщает БЕЛТА, после назначения президент собрал всех на совещание. Лукашенко отметил, что при назначении нового правительства акцентировал внимание на интенсивной работе и преодолении трудностей и вызовов.

«Большое количество новых вызовов требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства. Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим», - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас важно уметь работать в сложных условиях и видеть пути развития там, где их не могут увидеть другие.

«Важно использовать каждый шанс и каждую возможность», - подчеркнул президент.

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