2020-06-04T14:14:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о Румасе: «Он сказал мне, что хочет заниматься бизнесом. Я его поддержал»

Экс-премьер-министр Сергей Румас возглавлял правительство на протяжении двух лет
ИННА КОРСАК
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Сергей Румас возвращается в бизнес. Фото: belta.byСергей Румас возвращается в бизнес. Фото: belta.by
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Лукашенко 4 июня назначил новый состав правительства. Как сообщили в пресс-службе президента, Сергей Румас больше не возглавляет правительство. Он решил вернуться в бизнес.

Президент признался, что обсуждал с Румасом его отставку.

«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги», - отметил президент.

Напомним, что Сергей Румас находился на посту премьер-министра с 2018 года.

Новым премьер-министром назначен Роман Головченко.

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