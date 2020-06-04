Лукашенко о Румасе: «Он сказал мне, что хочет заниматься бизнесом. Я его поддержал»
Лукашенко 4 июня назначил новый состав правительства. Как сообщили в пресс-службе президента, Сергей Румас больше не возглавляет правительство. Он решил вернуться в бизнес.
Президент признался, что обсуждал с Румасом его отставку.
«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги», - отметил президент.
Напомним, что Сергей Румас находился на посту премьер-министра с 2018 года.
Новым премьер-министром назначен Роман Головченко.
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