Ермошина обратилась в СК из-за угроз Тихановского: «Это методы братков из 90-х»

Изменить размер текста: A A

4 июня на заседании ЦИК Лидия Ермошина рассказала про угрозы в отношении нее.

- Мы видим пикеты, где о кандидате-то потенциальном почти ничего нет. Все остальное - это агитация против конкретного определенного лица. Причем злобная, клеветническая, оскорбительная. Более того, там прямые угрозы даже мне, - говорит Лидия Ермошина. - Это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными. Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "прихлопнуть"? Ну и так далее оскорбительные прозвища меня. Прихлопнуть - это слово-синоним убить, уничтожить. Это прямая угроза, которая написана на пикете по сбору подписей...

Лидию Ермошину возмутило то, что к ней хотят прийти в гости избиратели.

- Что означает выступление господина Тихановского в Могилеве 27 мая? Цитирую из интернет-ресурсов: "Мы скоро собираемся в Шклов, Александрию пикеты проводить". "И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости. Это мы можем". Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал. А если зайдем, как? Принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей. Более того, далее осуществляется подготовка к пикету. Они подписи идут собирать. Они дают объявления в рамках блога: "Кто на пикет к дому Лидии Ермошиной? Собирайтесь, записывайтесь, мы пойдем". То есть маленькая улочка, несколько домов. (Лидия Ермошина живет в Дроздах, элитном квартале Минска. - Ред.). Соседи - бизнесмены. Ни одного чиновника, а также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища? Где спокойствие граждан? Это мирные пикеты по сбору подписей? Граждане, одумайтесь! Подписанты, которые поддерживают указанное лицо! Или для того, чтобы пикет был признан не мирным, меня действительно надо прихлопнуть, посетив меня в гостях?

Лидия Ермошина рассказала, что обратилась в СК.

- Так вот, я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть заявление данного лица - я имею в виду господина Тихановского - и его инициативной группы. Но в данный момент это говорится о конкретном лице. Не укладываются ли его действия в статью 191 УК РБ, которая говорит о воспрепятствовании проведению выборов, воспрепятствовании работе Центральной и других избирательных комиссий, в том числе путем угроз? - сказала Лидия Ермошина. - Я, как конкретное физическое лицо, как гражданин и должностное лицо, я вижу угрозу в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Причем угроза это не просто, она реальная. К ней готовятся... Поэтому я попросила СК проверить, дать свою правовую оценку. И при необходимости, естественно, привлечь данное лицо к уголовной ответственности.

Ермошина обратилась к феминисткам:

- Кстати, подписанты, возмутившиеся в отношении оскорбительных выражений в отношении женщин. А вы что, забыли, что до этого буквально в начале своей пикетной деятельности господин Тихановский тоже сообщил, что наша страна не готова избрать женщину президента. Так где письма в СИЗО? Где акции? Где та акция? Где вообще ваша защита, госпожи феминистки, меня, пожилой женщины, от посягательств? Это методы братков из 90-х. У нас никогда не трогали частную жизнь лиц, которые работают и в госаппарате, и занимаются политикой.