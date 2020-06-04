2020-06-04T14:42:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно 36-летний мужчина обстрелял лифтеров из оружия для игры в страйкбол

У мужчины в комнате нашли арсенал оружия для игры в страйкбол: автоматы, пистолеты, гранаты и банки с пластмассовыми шариками
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Житель Гродно обстрелял лифтеров из оружия для игры в "СтрайкБол". Фото: УВД Гродненского облисполкомаЖитель Гродно обстрелял лифтеров из оружия для игры в "СтрайкБол". Фото: УВД Гродненского облисполкома
Изменить размер текста:

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в понедельник, 1 июня, мужчина в Гродно обстрелял лифтеров из оружия для игры в страйкбол.

«Лифтеры поднимались на 12-й этаж жилого дома для проведения ремонтных работ. На пути к общему балкону они услышали удары по стенам, а потом ощутили их на себе. Мужчины заметили, что неизвестный из окна производит выстрелы из устройства, которое похоже на автомат. Когда лифтеры подошли к квартире, откуда стреляли, то услышали множество оскорблений в свой адрес. После этого произошел громкий хлопок, несколько выстрелов и сильное задымление», - пояснили в УВД.

Работники сообщили о произошедшем в милицию. На место оперативно отправили сотрудников.

Сотрудникам милиции долго пришлось вести переговоры со стрелявшим. Он отказывался открывать дверь своей комнаты и открыто угрожал. Сотрудниками было принято решение о том, чтобы выломать дверь.

Мужчину увезли в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Сотрудникам в комнате неработающего мужчины удалось найти арсенал оружия для игры в страйкбол: автоматы, пистолеты, гранаты и банки с пластмассовыми шариками

Проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В порт Клайпеды прибыл корабль с первой партией американской нефти для Беларуси
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 885 заражений, 263 смерти за все время
«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию
На встрече в Бресте Бабарико рассказал, что собрал 100 тысяч подписей
Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
Лукашенко о коронавирусе: «Мы показали всем, что Беларусь может справляться с пандемией»
Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева: «Неплохо, но это еще отдельные зернышки»
Фотофакт. Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться
«Маски нужно носить во всех людных местах». Новые рекомендации ВОЗ
Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб
В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей
Мужчина в Бресте украл из сейфа своего приятеля более 29 тысяч долларов
На мужчину в Мостовском районе обрушилась стена хозпостройки и придавила его
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране