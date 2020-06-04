В Гродно 36-летний мужчина обстрелял лифтеров из оружия для игры в страйкбол

Житель Гродно обстрелял лифтеров из оружия для игры в "СтрайкБол". Фото: УВД Гродненского облисполкома

У мужчины в комнате нашли арсенал оружия для игры в страйкбол: автоматы, пистолеты, гранаты и банки с пластмассовыми шариками

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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в понедельник, 1 июня, мужчина в Гродно обстрелял лифтеров из оружия для игры в страйкбол.

«Лифтеры поднимались на 12-й этаж жилого дома для проведения ремонтных работ. На пути к общему балкону они услышали удары по стенам, а потом ощутили их на себе. Мужчины заметили, что неизвестный из окна производит выстрелы из устройства, которое похоже на автомат. Когда лифтеры подошли к квартире, откуда стреляли, то услышали множество оскорблений в свой адрес. После этого произошел громкий хлопок, несколько выстрелов и сильное задымление», - пояснили в УВД.

Работники сообщили о произошедшем в милицию. На место оперативно отправили сотрудников.

Сотрудникам милиции долго пришлось вести переговоры со стрелявшим. Он отказывался открывать дверь своей комнаты и открыто угрожал. Сотрудниками было принято решение о том, чтобы выломать дверь.

Мужчину увезли в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Сотрудникам в комнате неработающего мужчины удалось найти арсенал оружия для игры в страйкбол: автоматы, пистолеты, гранаты и банки с пластмассовыми шариками

Проводится проверка.