Лукашенко об очередях на пикетах: «В инстаграмах или стограммах не смотрите на очереди»

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В Телеграм-канале Пул Первого сообщили, что во время совещания с новым правительством, Лукашенко напомнил о предвыборной компании, которая продолжается в Беларуси. В частности, президент заострил внимание на информации об очередях на пикетах, которую опубликовывают в разных социальных сетях.

«Поменьше смотрите в инстаграмах или стограмах или каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные очереди. Надо им дать фотографии, Валерий Павлович (Председатель КГБ — прим. Ред) сделанные с квадрокоптепров. И вы тогда увидите совершенно другую картинку. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет...А эти очереди - это малая белорусская карусель и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались», — подчеркнул Лукашенко.