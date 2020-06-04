Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята»

Президент напомнил возможному кандидату о выборах 1994 года и сказал, что свой дом Цепкало продал какой-то компании, но там живет

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Александр Лукашенко 4 июня заочно обратился к потенциальному кандидату в президенты Валерию Цепкало и рассказал, что о нем думает, при высших чиновниках, которых собрал для назначения новых членов правительства.

- Заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно - скажем, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что предвыборную кампанию Цепкало финансируют:

- Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? "Я дом продал и на эти деньги веду кампанию". Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию.

Президент продолжил:

- Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании, что тут непонятного! И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый.

Лукашенко вспомнил, что Цепкало говорил о нем во время одной из встреч:

- Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить. Мы же это не забыли. Я забыл - так Шейман все расскажет (управляющий делами президента - ред.)

Президент добавил:

- Он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят и их качество, вот министр сельского хозяйства знает, не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята, и то немного.

По словам Лукашенко, он не понимает, «они борются за президентское кресло или одним заявлением вычеркнули 30% сельского населения»:

- Это ж мы все оттуда. И мы понимаем, что такое петух, который топчет кур, как он там заявил, и так далее. И что такое свиноматка.

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