Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июня 2020 года: за сутки 865 заражений, выздоровело больше - 991 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июня 2020 года

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В Министерстве здравоохранения Беларуси опубликовали актуальную статистику о количестве случаев COVID-19 в республике на 4 июня 2020 года. За время пандемии в стране зарегистрированы 45 981 человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за сутки составил 865 новых случаев. Снова, заметим, меньше цифры 900+, которая держалась несколько недель.

Выздоровели и выписаны 21 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки - 991 человек. Получается, уже второй день выздоровевших в стране больше, чем заболевших.

Всего умерло 253 человека (+5 за последние сутки) Всего в Беларуси за все время было проведено 585 065 тестов.

Всего в мире зарегистрировано на 4 июня 6,29 млн случаев заражения.

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