Лукашенко о потенциальных кандидатах: «Думаю: Боже мой, ну помолчи ты»

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Александр Лукашенко 4 июня заявил о том, что один из участников предвыборной гонки мошенническим путем завладел деньгами.

- Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?

Также президент раскритиковал позиции возможного кандидата:

- Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. Мы остальным дадим по 500 - 600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности. У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит, - цитирует президента его пресс-служба.

По словам Лукашенко, он пока не критикует возможных кандидатов:

- Я просто задаюсь вопросом, когда мне пресс-секретарь кладет обзор всех их заявлений. Думаю: Боже мой, но это же элементарно, ну помолчи ты, постарайся как-то что-то упаковать, чтобы народ против тебя не голосовал.

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