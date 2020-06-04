2020-06-04T15:42:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о сохранении суверенитета: «Мы эту страну никому не отдадим!»

Во время совещания с новым правительством Лукашенко подчеркнул, что не допустит дестабилизации обстановки в стране
ИННА КОРСАК
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Лукашенко на совещании с новым правительством напомнил о сохрании независимости Беларуси. Фото: belta.byЛукашенко на совещании с новым правительством напомнил о сохрании независимости Беларуси. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, на совещании с новым правительством Лукашенко затронул тему независимости Беларуси.

«Мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь», - подчеркнул президент.

Лукашенко напомнил о потенциальных кандидатах, которые, по его мнению, хотят за чужие деньги дестабилизировать обстановку в стране.

«Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат», - заявил Лукашенко.

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