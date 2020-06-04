Курсы валют в Беларуси на 4 июня: доллар и евро подорожали

Курсы валют в Беларуси на 4 июня. Фото: pixabay.com

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 4 июня.

Доллар подорожал на 0,0091 и теперь стоит 2,3976 белорусских рублей.

Евро вырос на 0,0096 и теперь стоит 2,6869 белорусских рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0201 и теперь стоит 3,4757 белорусских рублей за 100 российских.

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