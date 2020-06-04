ДТП в Ивацевичском районе: мотоциклист столкнулся с велосипедисткой
В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в среду, 3 июня, в Ивацевичском районе произошло столкновение велосипедистки с мотоциклистом.
«Водитель мотоцикла KAWASAKI GPZ 500S двигался по Центральной улице в деревне Стайки. Он совершил столкновение с женщиной на велосипеде, которая пересекала проезжую часть рядом с мотоциклом», - пояснили в УВД.
Женщина 47 лет с травмами доставлена в больницу и госпитализирована.
Сотрудники проводят проверку ДТП.
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