2020-06-04T17:26:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Ивацевичском районе: мотоциклист столкнулся с велосипедисткой

Женщина с травмами доставлена в больницу и госпитализирована
ИННА КОРСАК
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В Брестской области столкнулись велосипедистка с мотоциклистом. Фото: УВД Брестского облисполкомаВ Брестской области столкнулись велосипедистка с мотоциклистом. Фото: УВД Брестского облисполкома
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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в среду, 3 июня, в Ивацевичском районе произошло столкновение велосипедистки с мотоциклистом.

«Водитель мотоцикла KAWASAKI GPZ 500S двигался по Центральной улице в деревне Стайки. Он совершил столкновение с женщиной на велосипеде, которая пересекала проезжую часть рядом с мотоциклом», - пояснили в УВД.

Женщина 47 лет с травмами доставлена в больницу и госпитализирована.

Сотрудники проводят проверку ДТП.

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