ДТП в Ивацевичском районе: мотоциклист столкнулся с велосипедисткой

В Брестской области столкнулись велосипедистка с мотоциклистом. Фото: УВД Брестского облисполкома

Женщина с травмами доставлена в больницу и госпитализирована

Изменить размер текста: A A

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в среду, 3 июня, в Ивацевичском районе произошло столкновение велосипедистки с мотоциклистом.

«Водитель мотоцикла KAWASAKI GPZ 500S двигался по Центральной улице в деревне Стайки. Он совершил столкновение с женщиной на велосипеде, которая пересекала проезжую часть рядом с мотоциклом», - пояснили в УВД.

Женщина 47 лет с травмами доставлена в больницу и госпитализирована.

Сотрудники проводят проверку ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чтобы не идти пешком, решил угнать «Жигули». Пьяный житель Буда-Кошелевского района провернул две неудачные попытки угона.

Одна из машин не завелась. Так что он угонял ее с толкача. (подробности)

Смертельное ДТП под Оршей. Легковушка врезалась в грузовик: погибли двое.

Подробности страшной аварии рассказали в МВД. (подробности)