Вооруженные силы США передали белорусским военным медикам респираторы и защитные очки

В рамках сотрудничества армий белорусские военные врачи получили помощь в виде СИЗ. Фото: Минобороны.

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Белорусские военные врачи получили средства защиты от командования вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

Так американские военные решили поддержать белорусских коллег в борьбе с распространением коронавируса. Ценный груз медикам белорусской армии передали временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны полковник Шон Кайл.

Также представитель ВС США поговорили о взаимосотрудничестве с белорусскими военными. Фото: Минобороны.

- Командованием ВС США в Европе передано 1300 респираторов и 200 защитных очков, - уточнили в Минобороны.

Кроме гуманитарной встречи дипломаты и военные смогли провести переговоры о взаимодействии в условиях пандемии и совместных проектах в перспективе.

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