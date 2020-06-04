2020-06-04T17:48:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Вооруженные силы США передали белорусским военным медикам респираторы и защитные очки

Средства защиты в Минобороны доставили американские дипломаты [фото]
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В рамках сотрудничества армий белорусские военные врачи получили помощь в виде СИЗ. Фото: Минобороны.В рамках сотрудничества армий белорусские военные врачи получили помощь в виде СИЗ. Фото: Минобороны.
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Белорусские военные врачи получили средства защиты от командования вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

Так американские военные решили поддержать белорусских коллег в борьбе с распространением коронавируса. Ценный груз медикам белорусской армии передали временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны полковник Шон Кайл.

Также представитель ВС США поговорили о взаимосотрудничестве с белорусскими военными. Фото: Минобороны.

Также представитель ВС США поговорили о взаимосотрудничестве с белорусскими военными. Фото: Минобороны.

- Командованием ВС США в Европе передано 1300 респираторов и 200 защитных очков, - уточнили в Минобороны.

Кроме гуманитарной встречи дипломаты и военные смогли провести переговоры о взаимодействии в условиях пандемии и совместных проектах в перспективе.

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