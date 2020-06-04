Вооруженные силы США передали белорусским военным медикам респираторы и защитные очки
Белорусские военные врачи получили средства защиты от командования вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.
Так американские военные решили поддержать белорусских коллег в борьбе с распространением коронавируса. Ценный груз медикам белорусской армии передали временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны полковник Шон Кайл.
Также представитель ВС США поговорили о взаимосотрудничестве с белорусскими военными. Фото: Минобороны.
- Командованием ВС США в Европе передано 1300 респираторов и 200 защитных очков, - уточнили в Минобороны.
Кроме гуманитарной встречи дипломаты и военные смогли провести переговоры о взаимодействии в условиях пандемии и совместных проектах в перспективе.
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