В Могилеве водитель сбил 7-летнего мальчика во дворах и сам повез в больницу, потому что рядом никого не было
ДТП с наездом на малолетнего пешехода произошло в областном центре в минувшую пятницу, 29 мая. Подробности происшествия Юлия Гончарова, официальный представитель СК, рассказала в эфире программы «Причины и следствие».
Авария произошла рядом с 19-м домом на улице Королева в Могилеве. Днем, проезжая во дворах на легковой «Ауди 100», водитель не заметил ребенка и совершил наезд. По словам мужчины, 7-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных на обочине авто.
Водитель рассказал, что во дворах ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных авто. Фото: СК.
- Ребенок сильно пострадал, и водитель, увидев, что рядом нет никого из взрослых, решил самостоятельно завезти мальчика в больницу. Медики диагностировали тяжкие телесные повреждения, - уточнили в СК.
Сейчас по факту ДТП идет следствие, и правоохранители ищут возможных очевидцев аварии. Если вам известны подробности, обратитесь в милицию или Следственный комитет.
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