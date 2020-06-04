В Могилеве водитель сбил 7-летнего мальчика во дворах и сам повез в больницу, потому что рядом никого не было

Совершив ДТП, водитель уехал с места, чтобы отвезти пострадавшего в больницу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В СК говорят, что ребенок сильно пострадал [фото]

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ДТП с наездом на малолетнего пешехода произошло в областном центре в минувшую пятницу, 29 мая. Подробности происшествия Юлия Гончарова, официальный представитель СК, рассказала в эфире программы «Причины и следствие».

Авария произошла рядом с 19-м домом на улице Королева в Могилеве. Днем, проезжая во дворах на легковой «Ауди 100», водитель не заметил ребенка и совершил наезд. По словам мужчины, 7-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных на обочине авто.

Водитель рассказал, что во дворах ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных авто. Фото: СК.

- Ребенок сильно пострадал, и водитель, увидев, что рядом нет никого из взрослых, решил самостоятельно завезти мальчика в больницу. Медики диагностировали тяжкие телесные повреждения, - уточнили в СК.

Сейчас по факту ДТП идет следствие, и правоохранители ищут возможных очевидцев аварии. Если вам известны подробности, обратитесь в милицию или Следственный комитет.

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