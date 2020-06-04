В рваных джинсах, гавайской рубашке и розовом бомбере: Посмотрите, каким будет волк в новых сериях «Ну погоди!»

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В марте 2020 года пресс-служба российского «Союзмультфильма» сообщала о том, что студия и горный курорт «Роза Хутор» подписали контракт на создание нового мультсериала «Ну, погоди!».

Тогда же в компании писали, что новые серии культового мультсериала маленькие зрители смогут увидеть уже в конце лета. Однако предупредили, что визуальные образы главных героев - Волка и Зайца сильно поменяются, а еще в мультике появится много новых действующих персонажей. Причем Волка и Зайца не только переоденут, но и наделят отличными от «советских прототипов» чертами характера.

И вот на днях в сеть попал образ нового Волка: на фото мультгерой в двух вариантах. На первой картинке: модные джинсы с рваным краем и бомбер на молнии цвета фуксии, белые кеды. Второй образ волка похож на первую картинку, но вместо бомбера уже гавайская рубашка на распашку (все того же розового цвета) и белая футболка. В соцсетях предположили, что волк в сеть попал, когда картинки разослали киноактерам, которые участвую в кастинге на озвучку.

В сеть попал один из образов нового Волка. Фото: pdmnews.ru.

Однако в «Союзмультфильме» пояснили, что попавший в сеть образ «обновленного» Волка далеко не окончательный, пишет ресурс «Подъём».

- Это один из пятидесяти вариантов. Сейчас киностудия активно работает над визуальным решением нового мультсериала «Ну, погоди!». Поскольку новый сериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается, - уточнила пресс-секретарь студии Марина Малыгина.

А каким бы вы хотели видеть новых Волка и Зайца?

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