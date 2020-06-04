Новый премьер Беларуси Роман Головченко о правительстве: «Состав боеспособный, но стиль и методы работы надо изменить»

Новый премьер-министр заявил, что в Беларуси сейчас несколько пандемий: в здравоохранении, экономике и политике. Фото: belta.by.

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 4 июня, в Беларуси стал известен новый состав правительства. Некоторых прежних министров Александр Лукашенко своим указом отправил в отставку.

Новым премьер-министром республики был назначен Роман Головченко. В день назначения премьера представили перед подчиненными, передает belta.by.

Во время представления руководству государственных органов и сотрудникам аппарата Совета Министром страны новый премьер Головченко показал свой боевой настрой. Прежде всего, он поблагодарил президента за оказанное, по его словам, «авансом» доверие, подчеркнув, что сейчас на нем большая ответственность, также и за выполнение поручений (Прим.: главы страны).

Новые назначения по словам Головченко – это своеобразный вызов. Премьер пояснил, что актуальная ситуация в Беларуси – уникальная из-за накладывания друг на друга сразу нескольких условных пандемий: в здравоохранении и экономике, а еще «выборная и идеологическая (Прим.: пандемии), когда активизировались все возможные недруги и противники».

- Задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный, - подчеркнул Роман Головченко.

При этом премьер-министр заявил, что новые условия повлекут изменение стиля и методов работы правительства. Намекнув, о недопустимости промедлений, затягивания межведомственных согласований, «выторговывания лучших условий для своих ведомств».

- У нас для этого нет ни времени, ни возможности. Увязнув в межведомственных противоречиях, мы теряем главное - время. А время сейчас становится критическим фактором, - резюмировал премьер-министр.

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