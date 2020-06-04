2020-06-04T18:46:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Новый премьер Беларуси Роман Головченко о правительстве: «Состав боеспособный, но стиль и методы работы надо изменить»

В Совмине представили нового премьер-министра страны
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Новый премьер-министр заявил, что в Беларуси сейчас несколько пандемий: в здравоохранении, экономике и политике. Фото: belta.by.Новый премьер-министр заявил, что в Беларуси сейчас несколько пандемий: в здравоохранении, экономике и политике. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 4 июня, в Беларуси стал известен новый состав правительства. Некоторых прежних министров Александр Лукашенко своим указом отправил в отставку.

Новым премьер-министром республики был назначен Роман Головченко. В день назначения премьера представили перед подчиненными, передает belta.by.

Во время представления руководству государственных органов и сотрудникам аппарата Совета Министром страны новый премьер Головченко показал свой боевой настрой. Прежде всего, он поблагодарил президента за оказанное, по его словам, «авансом» доверие, подчеркнув, что сейчас на нем большая ответственность, также и за выполнение поручений (Прим.: главы страны).

Новые назначения по словам Головченко – это своеобразный вызов. Премьер пояснил, что актуальная ситуация в Беларуси – уникальная из-за накладывания друг на друга сразу нескольких условных пандемий: в здравоохранении и экономике, а еще «выборная и идеологическая (Прим.: пандемии), когда активизировались все возможные недруги и противники».

- Задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный, - подчеркнул Роман Головченко.

При этом премьер-министр заявил, что новые условия повлекут изменение стиля и методов работы правительства. Намекнув, о недопустимости промедлений, затягивания межведомственных согласований, «выторговывания лучших условий для своих ведомств».

- У нас для этого нет ни времени, ни возможности. Увязнув в межведомственных противоречиях, мы теряем главное - время. А время сейчас становится критическим фактором, - резюмировал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полный список состава нового правительства Беларуси.

В четверг, 4 июня, после отставки ряда чиновников – названы фамилии новых челнов Совмина (подробности).

После назначения Лукашенко сразу же провел совещание с новым правительством страны.

Общаясь с новой властью, президент опроверг информацию о новом протестном движении (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. Польша отправила почти 50 фур со второй партией гуманитарного груза для Беларуси
Новый премьер Беларуси Роман Головченко о правительстве: «Состав боеспособный, но стиль и методы работы надо изменить»
В рваных джинсах, гавайской рубашке и розовом бомбере: Посмотрите, каким будет волк в новых сериях «Ну погоди!»
В Могилеве водитель сбил 7-летнего мальчика во дворах и сам повез в больницу, потому что рядом никого не было
В выходные 6 - 7 июня в Беларусь придет лето, а на следующей неделе - плюс 32!
Вооруженные силы США передали белорусским военным медикам респираторы и защитные очки
ДТП в Ивацевичском районе: мотоциклист столкнулся с велосипедисткой
Курсы валют в Беларуси на 4 июня: доллар и евро подорожали
Лукашенко о сохранении суверенитета: «Мы эту страну никому не отдадим!»
Лукашенко о потенциальных кандидатах: «Думаю: Боже мой, ну помолчи ты»
Лукашенко об очередях на пикетах: «В инстаграмах или стограммах не смотрите на очереди»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июня 2020 года: за сутки 865 заражений, выздоровело больше - 991 человек
Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята»
В Гродно 36-летний мужчина обстрелял лифтеров из оружия для игры в страйкбол
Ермошина обратилась в СК из-за угроз Тихановского: «Это методы братков из 90-х»
Лукашенко о Румасе: «Он сказал мне, что хочет заниматься бизнесом. Я его поддержал»
В деревне в Речицком районе нашли убитыми мать и ребенка
Лукашенко обратился к новому правительству: «Выдержим и победим»
Новый состав правительства Беларуси: премьер - Головченко, министр финансов - Селиверстов
Новым премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко
Режим ЧС введён из-за разлива нефти в Норильске