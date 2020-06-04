Фотофакт. Польша отправила почти 50 фур со второй партией гуманитарного груза для Беларуси

Польша направила еще один гуманитарный груз в Беларусь. Фото: gov.pl.

Уже через сутки грузовики с средствами защиты, ИВЛ и медикаментами будут в Минске

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В четверг, 4 июня, из Варшавы в Минск отправилась вторая партия гуманитарной помощи на борьбу с пандемией для Беларуси, информирует belta.by со ссылкой на польскую дипломатическую миссию в белорусской столице.

- Триста тонн гуманитарного груза в Беларусь доставят 47 грузовиков, принадлежащих государственной противопожарной службе, государственной полиции и пограничной службе. Планируется, что большегрузы пересекут границу в пятницу, 5 июня, примерно в 06.30 часов в пункте пропуска «Кузница Белостокская – Брузги». В Минск они прибудут в тот же день, - уточнили в посольстве.

Чиновники и дипломаты участвовали в передаче груза в Варшаве. Фото: gov.pl.

В составе польской гумпомощи: маски и иные СИЗ, медикаменты, тесты для диагностики коронавируса, а также – аппараты ИВЛ.

- С белорусами нас объединяет не только общая граница. Но также и общая история, соседство, способствующее на протяжении веков развитию отношений и сотрудничества, - напомнил, провожая груз из Варшавы, госсекретарь канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Также польская сторона подчеркнула, что направленный в Беларусь груз - крупнейшая партия гуманитарной помощи имевшая место в истории современной Польши. Сообщается, что в Варшаве в официальной церемонии участвовал также посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.

Отправленный в Беларусь груз является крупнейшей гуманитарной помощью за всю историю современной Польши. Фото: gov.pl.

В Минске груз встретят представители Минздрава и МИД Беларуси, а также сотрудники посольства Польши в Беларуси.

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