Видеофакт. В Минске 4-летний малыш выбегает прямо под колеса Audi, пока мама сидит в своей машине

Пока мама сидела в своей машине, мальчик побежал через проезжую часть. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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О ДТП с пострадавшим малолетним ребенком пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила 4 июня в официальном Telegram-канале.

Авария произошла на улице Семеняко недалеко от 15-го дома. Проезжая во дворах в сторону выезда, 49-летняя водитель на «Audi» не успела затормозить, когда слева от нее прямо под колеса из-за припаркованных авто выбежал ребенок.

- В РНПЦ неврологии, куда доставил 4-летнего пострадавшего, у него диагностировали травму правого уха и черепно-мозговую травму легкой степени. В тот момент, когда мальчик выбежал на дорогу, его мама сидела в своей машине, - уточнили в ГАИ.

По факту данной аварии проводится проверка.

Всего с начала 2020 года с участием детей произошло 20 ДТП, в которых 22 ребенка получили различные травмы, а еще один - погиб. Чаще всего страдают именно дети-пешеходы.

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