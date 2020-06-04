2020-06-04T19:51:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске 4-летний малыш выбегает прямо под колеса Audi, пока мама сидит в своей машине

ГАИ опубликовало запись видеорегистратора. Проводится проверка
Надежда БУТОВИЧ
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Пока мама сидела в своей машине, мальчик побежал через проезжую часть. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Пока мама сидела в своей машине, мальчик побежал через проезжую часть. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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О ДТП с пострадавшим малолетним ребенком пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила 4 июня в официальном Telegram-канале.

Авария произошла на улице Семеняко недалеко от 15-го дома. Проезжая во дворах в сторону выезда, 49-летняя водитель на «Audi» не успела затормозить, когда слева от нее прямо под колеса из-за припаркованных авто выбежал ребенок.

- В РНПЦ неврологии, куда доставил 4-летнего пострадавшего, у него диагностировали травму правого уха и черепно-мозговую травму легкой степени. В тот момент, когда мальчик выбежал на дорогу, его мама сидела в своей машине, - уточнили в ГАИ.

По факту данной аварии проводится проверка.

Всего с начала 2020 года с участием детей произошло 20 ДТП, в которых 22 ребенка получили различные травмы, а еще один - погиб. Чаще всего страдают именно дети-пешеходы.

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