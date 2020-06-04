2020-06-04T20:50:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. Сергей Черечень предложил запустить челлендж - находим доллары под диваном

Для этого он снял забавное видео со своей дочерью
Надежда БУТОВИЧ
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Во время игры под диваном обнаружены пачки долларов. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео соцсети.Во время игры под диваном обнаружены пачки долларов. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео соцсети.
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Белорусский бизнесмен Сергей Черечень, потенциальный кандидат в президенты Беларуси своеобразно отреагировал на обыски дома и на даче у Сергея Тихановского.

Напомним, о том, что правоохранители проводят обыски по месту жительства и на студии задержанного блогера Сергея Тихановского стало известно в среду, 3 июня. На следующий после следственных мероприятий день пресс-служба МВД опубликовала видео изъятия крупной суммы валюты наличностью у главы инициативной группы «кандидата в кандидаты» Светланы Тихановской. В общей сложности на даче было найдено и изъято 900 тысяч долларов.

- Часть нашли за диваном, часть - в других открытых местах, где уже искали предыдущие группы, и там было пусто, - прокомментировал представитель Светланы Тихановской Александр Кабанов.

Вот эти деньги под диваном и стали главной темой юмористического ролика, который Сергей Черечень, возможный участник скорой президентской гонки, и опубликовал в соцсети TikTok.

На видео он со своей дочкой играет в дома в теннис, мяч падает и закатывается под диван. Когда Черечень отодвигает его - под диваном видны пачки долларов, спрятанные по сути на видном месте.

Отсылка к Тихановскому завуалирована, и под видео Черечень об этом не пишет, но ставит хэштег #чечеллендж – таким образом, предлагая пользователям повторить видео с поиском «долларов на видном месте».

На момент написания статьи видео посмотрели более 500 человек и лайкнули 36, всего на Сергея Череченя в данной соцсети подписаны около 1,3 тысячи пользователей.

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Доллары под диваном - Черечень..

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