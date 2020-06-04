2020-06-04T21:17:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Гомельщине жены-руководительницы пошли на преступления, прикрываясь мужьями: одна - ради денег, другая, чтобы не платить тунеядский налог

Факты подлога обнаружили в Мозырском и Ветковском районах
Надежда БУТОВИЧ
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За три года директор ДОЦ присвоила 6000 рублей, которые ее муж не заработал.За три года директор ДОЦ присвоила 6000 рублей, которые ее муж не заработал.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Сотрудник ОБЭП Гомельщины вывели на чистую воду двух районных руководительниц, сообщила пресс-служба МВД.

Один эпизод выявлен в Мозырском районе, где директор детского оздоровительного центра превысила служебные полномочия. Женщина оформила своей супруга в собственный ДОЦ на две должности. При жене он работал водителем, а еще она поставила его якобы трактористом, хотя у супруга никогда даже и не было соответствующего удостоверения и допуска.

- Фактически в оздоровительном центре работал только один тракторист, муж директрисы только числился на должности. Но зарплата на карточку, которую супружница оставила у себя, приходила исправно. За три года липовый тракторист получил почти 6 тысяч рублей - такова сумма хищений руководительницы, - уточнили в ОБЭП Мозырского РОВД.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Похожую, совсем не мудреную схему, повторила и коллега мозырянки - директор одной из школ в Ветковском районе.

В этом случае 34-летняя директриса «подписала» супруга на полгода на должность сторожа в своей школе, чтобы ему не пришлось платить налог за тунеядство. Однако на деле 45-летний гомельчанин ни дня не проработала на рабочем месте.

- Здесь речь идет о служебном подлоге, так как директор оформила данный договор, чтобы супругу не пришлось платить налог на социальное иждивенчество. На самом же деле школу охранял другой мужчина, работающий там же рабочим. Он кстати, и получал зарплату за «мертвую душу», - пояснили в ОБЭП Ветковского РОВД.

В этом случае так же возбуждено уголовное дело.

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