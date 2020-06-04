2020-06-04T21:40:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Скончался известный белорусский политик Василий Хрол

В январе ему исполнилось 63 года
Надежда БУТОВИЧ
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Василия Хрола помнят как одного из самых харизматичных депутатов. Фото: sputnik.by.Василия Хрола помнят как одного из самых харизматичных депутатов. Фото: sputnik.by.
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О скоропостижной смерти известного белорусского политика, депутата нескольких созывов Василия Хрола, его экс-коллеги по парламентской работе рассказали ресурсу sputnik.by.

В белорусском парламенте Василий Петрович трудился в течение нескольких созывов. Затем он работал замом госсекретаря Союзного государства.

Родился политик в 1957 году на Шарковщине в деревне Малые Гридюшки. В Минском радиотехническом институте получил специальность инженера-конструктора - технолога ЭВА, а затем в Белорусском госуниверситет - юриста. Также по специальности менеджер-экономист он окончил Северо-западную академию госслужбы при Президенте России.

Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким Василия Хрола.

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Скончался известный белорусский политик Василий Хрол
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