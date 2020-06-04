Скончался известный белорусский политик Василий Хрол
О скоропостижной смерти известного белорусского политика, депутата нескольких созывов Василия Хрола, его экс-коллеги по парламентской работе рассказали ресурсу sputnik.by.
В белорусском парламенте Василий Петрович трудился в течение нескольких созывов. Затем он работал замом госсекретаря Союзного государства.
Родился политик в 1957 году на Шарковщине в деревне Малые Гридюшки. В Минском радиотехническом институте получил специальность инженера-конструктора - технолога ЭВА, а затем в Белорусском госуниверситет - юриста. Также по специальности менеджер-экономист он окончил Северо-западную академию госслужбы при Президенте России.
Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким Василия Хрола.
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