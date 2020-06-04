Скончался известный белорусский политик Василий Хрол

Василия Хрола помнят как одного из самых харизматичных депутатов. Фото: sputnik.by.

В январе ему исполнилось 63 года

Изменить размер текста: A A

О скоропостижной смерти известного белорусского политика, депутата нескольких созывов Василия Хрола, его экс-коллеги по парламентской работе рассказали ресурсу sputnik.by.

В белорусском парламенте Василий Петрович трудился в течение нескольких созывов. Затем он работал замом госсекретаря Союзного государства.

Родился политик в 1957 году на Шарковщине в деревне Малые Гридюшки. В Минском радиотехническом институте получил специальность инженера-конструктора - технолога ЭВА, а затем в Белорусском госуниверситет - юриста. Также по специальности менеджер-экономист он окончил Северо-западную академию госслужбы при Президенте России.

Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким Василия Хрола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Василий Хрол пригласил на драники всех депутатов парламента.

Политик устроил прощальный обед (подробности).

Депутат Хрол хочет запретить водителям курить в авто.

Ему возразили – у самого в кабинете от табака не продохнуть (подробности).

Родственники чиновников расскажут, откуда деньги.

Депутат Хрол вычислил, кто из родственников после введения новшества станет самым любимым и дорогим (подробности).