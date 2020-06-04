2020-06-04T23:41:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Отомстил родному сельсовету: В Пинском районе пьяный вандал разбил окна местной администрации, повредил забор и скрылся

В милиции хулиган сказал, что так выместил агрессию
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный, но меткий - бросая камни разбил 6 окон. Фото: sudexpert.gov.by.Пьяный, но меткий - бросая камни разбил 6 окон. Фото: sudexpert.gov.by.
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В пресс-службе УВД Брестского облисполкома рассказали 4 июня, как на днях всю ночь милиционеры искали вандала, повредившего здание сельского Совета в деревни Ставок в Пинском районе.

О том, что кто-то бьет окна в сельсовете в милицию сообщили местные жители. Когда к месту происшествия прибыли милиционеры, дебошир уже сбежал, оставив после себя разбитым железобетонный забор и шесть разбитых окон.

Оказавшись у здания сельсовета пьяный сельчанин стал все крушить. Фото: sudexpert.gov.by.

Оказавшись у здания сельсовета пьяный сельчанин стал все крушить. Фото: sudexpert.gov.by.

- Сотрудники работали всю ночь, разыскивая хулигана по приметам, которые сообщили сельчане. В итоге найти злоумышленника удалось только под утро. Им оказался 35-летний житель соседней деревни. За прошедшее время он успел протрезветь и признался, что ночные «похождения» - его рук дело, - уточнили в пресс-службе.

Мотива нападать на сельсовет у мужчины не было, по его словам, в сильном опьянении он испытал сильнейшую агрессию и, отомстив сельсовету, выпустил пар. Забор он разломал несколькими ударами, а в окна первого и второго этажа здания швырял камни.

Услышав звуки бьющегося стекла, местные жители вызвали милицию. Фото: sudexpert.gov.by.

Услышав звуки бьющегося стекла, местные жители вызвали милицию. Фото: sudexpert.gov.by.

Дело направлено на правовую оценку.

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Отомстил родному сельсовету: В Пинском районе пьяный вандал разбил окна местной администрации, повредил забор и скрылся
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