Отомстил родному сельсовету: В Пинском районе пьяный вандал разбил окна местной администрации, повредил забор и скрылся

В милиции хулиган сказал, что так выместил агрессию

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В пресс-службе УВД Брестского облисполкома рассказали 4 июня, как на днях всю ночь милиционеры искали вандала, повредившего здание сельского Совета в деревни Ставок в Пинском районе.

О том, что кто-то бьет окна в сельсовете в милицию сообщили местные жители. Когда к месту происшествия прибыли милиционеры, дебошир уже сбежал, оставив после себя разбитым железобетонный забор и шесть разбитых окон.

Оказавшись у здания сельсовета пьяный сельчанин стал все крушить. Фото: sudexpert.gov.by.

- Сотрудники работали всю ночь, разыскивая хулигана по приметам, которые сообщили сельчане. В итоге найти злоумышленника удалось только под утро. Им оказался 35-летний житель соседней деревни. За прошедшее время он успел протрезветь и признался, что ночные «похождения» - его рук дело, - уточнили в пресс-службе.

Мотива нападать на сельсовет у мужчины не было, по его словам, в сильном опьянении он испытал сильнейшую агрессию и, отомстив сельсовету, выпустил пар. Забор он разломал несколькими ударами, а в окна первого и второго этажа здания швырял камни.

Услышав звуки бьющегося стекла, местные жители вызвали милицию. Фото: sudexpert.gov.by.

Дело направлено на правовую оценку.

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