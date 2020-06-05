Кладовщик райпо создавала излишки мяса и продавала их по низким ценам

В микроавтобусе ими было обнаружено около 900 килограммов разделанных туш. Фото:mvd.gov.by

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65-летняя жительница райцентра работала кладовщиком убойного цеха Ельского райпо. В документах она уменьшала вес мяса, который выходил после убоя крупного рогатого скота. Всё «лишнее» отправлялось на хранение в холодильные камеры. Позже за «свежатинкой» приезжали перекупщики. Обычно это были представители фирм или частных организаций. Кладовщица делала на «товар» фиктивные документы. Далее мясо поставлялось на торговые точки Минска и области, рассказали в Ельском РОВД.

В мае оперативниками совместно с госавтоинспецией было остановлено авто одного из покупателей в Ельском районе. В микроавтобусе ими было обнаружено около 900 килограммов разделанных туш. По словам водителя, он купил всё у подозреваемой за 4,5 тыс. рублей. Позже было установлено, что цена этого товара - 5,8 тыс. рублей.

Против женщины возбуждено уголовное дело за присвоение вверенного имущества. Она работала на складе всего несколько месяцев на замену основного работника. Много лет проработала в сфере потребкооперации, к уголовной ответственности не привлекалась.

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