Опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

Найденный рассказ создавался писателем с 1936 по 1956 год

Его рукопись случайно нашел в библиотеке музея Джона Кеннеди внук писателя Шон Хемингуэй

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Журнал New Yorker опубликовал неизвестный рассказ американского писателя и Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя. Называется он «Pursuit As Happiness», или «Погоня как счастье».

По сюжету, главный герой, тоже Эрнест, как и автор, вместе с друзьями пытается словить большую рыбу - огромного марлина. Отмечается, что действие рассказа очень схоже с сюжетом знаменитой повести «Старик и море», которая впервые была опубликована в 1952 году. Найденный рассказ создавался писателем с 1936 по 1956 год, предполагает Шон Хемингуэй.

Рукопись не имела названия. Оно было придумано сыном писателя Патриком. Шон считает, что название весьма удачное.

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