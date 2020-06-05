Опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
Журнал New Yorker опубликовал неизвестный рассказ американского писателя и Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя. Называется он «Pursuit As Happiness», или «Погоня как счастье».
По сюжету, главный герой, тоже Эрнест, как и автор, вместе с друзьями пытается словить большую рыбу - огромного марлина. Отмечается, что действие рассказа очень схоже с сюжетом знаменитой повести «Старик и море», которая впервые была опубликована в 1952 году. Найденный рассказ создавался писателем с 1936 по 1956 год, предполагает Шон Хемингуэй.
Рукопись не имела названия. Оно было придумано сыном писателя Патриком. Шон считает, что название весьма удачное.
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