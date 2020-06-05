2020-06-05T09:48:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

Его рукопись случайно нашел в библиотеке музея Джона Кеннеди внук писателя Шон Хемингуэй
Сергей Диндиков
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Найденный рассказ создавался писателем с 1936 по 1956 годНайденный рассказ создавался писателем с 1936 по 1956 год
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Журнал New Yorker опубликовал неизвестный рассказ американского писателя и Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя. Называется он «Pursuit As Happiness», или «Погоня как счастье».

По сюжету, главный герой, тоже Эрнест, как и автор, вместе с друзьями пытается словить большую рыбу - огромного марлина. Отмечается, что действие рассказа очень схоже с сюжетом знаменитой повести «Старик и море», которая впервые была опубликована в 1952 году. Найденный рассказ создавался писателем с 1936 по 1956 год, предполагает Шон Хемингуэй.

Рукопись не имела названия. Оно было придумано сыном писателя Патриком. Шон считает, что название весьма удачное.

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