2020-06-05T09:51:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Бабарико заявил, что хочет восстановить понятие офицерской чести

- У нас генералы боятся глаза от стола поднять, - добавил претендент на пост президента
Сергей Диндиков
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Бабарико заявил о сложности понимания офицеров в сегодняшних условияхБабарико заявил о сложности понимания офицеров в сегодняшних условияхФото: Павел МАРТИНЧИК
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На встрече с журналистами и членами своей инициативной группы в Витебске Виктор Бабарико заявил, что необходимо восстановить уважение к профессии военного и в целом такое понятие, как «офицерская честь», сообщает БелаПАН.

В частности, претендент заявляет о сложности понимания их в сегодняшних условиях, «тыкание», боязнь оторвать взгляд от стола. «Как они будут смотреть в глаза противнику или в глаза своей семье после этого?» - спросил он.

Претендент на высший государственный пост заявил, что нужно создавать такие условия, чтобы офицеру сразу становилось понятно, что «профессия защищать Родину, защищать людей - достойная», и чтобы у офицеров была гордость.

Бабарико рассказал свою точку зрения по поводу идеологии. Он отметил, что не знает, какую точку зрения они отстаивают, так как никогда не пытался с ними разговаривать. Претендент предполагает, что идеология одна - сохранение действующей власти.

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Бабарико заявил, что хочет восстановить понятие офицерской чести
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