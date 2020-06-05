«Брестская область отличается». Эпидемиологи рассказали, что количество зараженных коронавирусом на Брестчине пока не снижается

В области позже всего стали появляться заболевшие. И в ближайшие недели спада не прогнозируется

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О ситуации с коронавирусом рассказала замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире Беларусь 1. Специалист назвала ситуацию с коронавирусом в Беларуси контролируемой, уточнив, что ситуация в регионах страны выглядит совершенно по-разному.

- И если на предыдущем этапе у нас более раннее вхождение было у Витебской области, сейчас мы там видим устойчивое снижение показателей заболеваемости, - уточнила Ирина Глинская. - Брестская область отличается, она гораздо позже вошла в эпидемиологический процесс, и поэтому там пока заметного снижения показателей мы не видим и прогнозируем, что такая ситуация сохранится примерно в течение 1 - 2 недель.

О напряженной эпидемиологической ситуации в Бресте 3 июня сообщил местный центр гигиены и эпидемиологии. В центре сообщили, что каждый день госпитализируют с пневмонией более 100 человек.

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