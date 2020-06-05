В отпуске, после вечера с супругой в пиццерии, сотрудник департамента охраны задержал пьяного водителя
Слева на фото - милиционер отдела охраны Барановичей Вадим Новиков. В отпуске они с супругой вечером сидели в пиццерии. Поужинав и уже выйдя из заведения, внимание сотрудника привлек грузовой ГАЗ, который неадекватно вел себя на дороге. Его временами кидало на встречку, а один раз он чуть не врезался в легковую машину, в которой были дети, сообщается в источнике.
Прапорщик позвонил в ГАИ и рассказал об увиденном. На своей машине он начал преследование грузовика. Тот, скорее всего, увидел это и завернул в переулок. Там он бросил машину и начал убегать, но блюститель закона догнал его и не отпускал до приезда службы ГАИ.
Выяснилось, что водитель грузовика был пьян. У него было 1,52 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он увидел, что ключ зажигания от ГАЗа оставлен в замке, воспользовался этим и угнал его. Машина оказалась собственностью его бывшего работодателя. Водитель-экстремал много раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Возбуждено уголовное дело за угон.
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