2020-06-05T10:05:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тушили огнетушителем: в Дятловском районе мужчина заправлял автомобиль, и на нем загорелась одежда

Его госпитализировали с ожогами 35% тела
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Инцидент случился утром 4 июня в Гродненской области. Житель деревни Руда-Яворская Дятловского района заправлял автомобиль УАЗ недалеко от склада временного хранения горюче-смазочных материалов. Водитель использовал мерное ведро.

- От разряда статического электричества синтетической куртки топливо воспламенилось и попало на одежду, - рассказывают о несчастном случае в МЧС.

Работники склада потушили пламя порошковым огнетушителем и вызвали скорую. Мужчину забрала в больницу с ожогами 1 - 3 степени трети тела.

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