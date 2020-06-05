КП Беларусь
Тушили огнетушителем: в Дятловском районе мужчина заправлял автомобиль, и на нем загорелась одежда
Его госпитализировали с ожогами 35% тела
Фото: pixabay.com
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Инцидент случился утром 4 июня в Гродненской области. Житель деревни Руда-Яворская Дятловского района заправлял автомобиль УАЗ недалеко от склада временного хранения горюче-смазочных материалов. Водитель использовал мерное ведро.
- От разряда статического электричества синтетической куртки топливо воспламенилось и попало на одежду, - рассказывают о несчастном случае в МЧС.
Работники склада потушили пламя порошковым огнетушителем и вызвали скорую. Мужчину забрала в больницу с ожогами 1 - 3 степени трети тела.