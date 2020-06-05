В ВОЗ заявили, что здоровье большей части пациентов, перенесших коронавирус, полностью восстанавливается

Все же, по словам эксперта, у пациентов, перенесших серьезное воспаление легких или токсический шок, восстановление, возможно, будет более длительное

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- Большая часть пациентов, которые заразились и переболели коронавирусом, полностью восстанавливается, - об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Миллионы пациентов уже выздоровели после заболевания COVID-19. Сейчас эксперты отслеживают их состояние. Также им известно, что основная их часть полностью восстановилась без каких-либо последствий. Вместе с тем эксперт добавила, что у тех пациентов, которые идут на выздоровление после серьезного воспаления легких или токсического шока, восстановление, возможно, будет более длительное.

Мария ван Керкхове отметила, что за состоянием пациентов ВОЗ будет тщательным образом следить. Также она рассчитывает на то, что в будущем Всемирная организация здравоохранения более систематизирует информацию по этим вопросам.

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