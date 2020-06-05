Самоизоляцию могут отменить, а путешествовать разрешат после результатов теста. Минздрав рассказал о туризме

Пока что в самолетах и поездах гораздо просторнее Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Чтобы протестироваться на коронавирус, нужно будет показать билеты в обе стороны. Экспресс-тест белорусам обещают за 41 рубль

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Представители Минздрава вместе с коллегами из других ведомств во время онлайн-конференции ответили на главные вопросы о туризме. Выдержки приводятся на сайте Республиканского Союза туристических организаций.

Евросоюз определил перечень стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС. Пока Беларуси в этом списке нет, но со временем стран будет становиться больше.

Главное условие для страны, откуда можно путешествовать, - количество заболевших. Их должно быть не больше 25 человек на 100 000 жителей. В Беларуси эта цифра почти в 20 раз больше. Но ВОЗ разрешает принимать туристов и из стран не из списка. Для этого нужно показать справку о том, что нет коронавируса. Чтобы получить такую справку, нужно показать оплаченный билет в обе стороны. В этом случае туристу сделают тест.

По заявлению Минздрава, можно будет выполнить и экспресс-тест. Цена такого теста для граждан Республики Беларусь - 41 руб., для нерезидентов - 56 руб.

Сейчас обсуждается, в каких поликлиниках можно будет протестироваться.

До 15 июня в Беларуси действуют Постановления №171 и №49, которые обязывают белорусов, которые вернулись из-за границы, самоизолироваться на 14 дней. В Минздраве говорят, что в ближайшее время Постановление может быть отменено.