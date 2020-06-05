2020-06-05T11:40:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Золотовалютные резервы Беларуси в мае стали меньше на $3,7 млн

Таким образом, в мае резервы сократились на 0,05% после роста в апреле на $96,4 млн, или 1,2%
Сергей Диндиков
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В мае наши резервы стали меньше на 0,05%, после подъёма в апреле на 1,2%. Фото: belta.byВ мае наши резервы стали меньше на 0,05%, после подъёма в апреле на 1,2%. Фото: belta.by
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На 1 июня Международные резервные активы Беларуси составляют $7879,3 млн, сообщает Нацбанк. Получается, что в мае наши резервы стали меньше на 0,05% после подъема в апреле на $96,4 млн, или 1,2%.

На это снижение в мае влияние оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних долгов. Это где-то $220 млн.

В мае поддержание уровня золотовалютных резервов помогали покупка валюты Нацбанком на своем внутреннем рынке, приток валюты в бюджет, учитывая и продажу Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, и повышение цены монетарного золота.

Нацбанк также напомнил, что, основываясь на направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год, международные резервные активы на 1 января 2021 года должны составлять 7,3 млрд долларов США.

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