Золотовалютные резервы Беларуси в мае стали меньше на $3,7 млн
На 1 июня Международные резервные активы Беларуси составляют $7879,3 млн, сообщает Нацбанк. Получается, что в мае наши резервы стали меньше на 0,05% после подъема в апреле на $96,4 млн, или 1,2%.
На это снижение в мае влияние оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних долгов. Это где-то $220 млн.
В мае поддержание уровня золотовалютных резервов помогали покупка валюты Нацбанком на своем внутреннем рынке, приток валюты в бюджет, учитывая и продажу Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, и повышение цены монетарного золота.
Нацбанк также напомнил, что, основываясь на направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год, международные резервные активы на 1 января 2021 года должны составлять 7,3 млрд долларов США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Видеофакт. Сергей Черечень предложил запустить челлендж - находим доллары под диваном
Для этого он снял забавное видео со своей дочерью (подробности).
2300 долларов за 2 клацания выключателя в день. В Швеции появилась работа мечты
Работодатель готов заключить контракт на 120 лет (подробности).