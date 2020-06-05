Авария в Минском районе: столкнулись два микроавтобуса, оба водителя в больнице

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Вечером 4 июня произошла авария недалеко от деревни Мацки Минского района, в которой столкнулись два микроавтобуса. Водителям понадобилась помощь спасателей. Водителя из микроавтобуса Mercedes Vito сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций доставали при помощи специального инструмента. За рулем был мужчина 1977 года рождения. Его забрали в больницу. Водитель второго микроавтобуса - Renault Master - смог выйти из автомобиля самостоятельно. Но и его тоже забрали в больницу.

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