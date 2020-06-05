Решил помочь пенсионерке: в Новополоцке мужчина мыл окна на балконе и выпал с пятого этажа
В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в четверг, 4 июня, в Новополоцке мужчина мыл окна и выпал с пятого этажа.
- Как удалось установить, местный житель решил помочь пенсионерке, которая боится высоты, помыть окна. Во время мытья мужчина, держась за раму, вылез за остекление. Оконная конструкция выпала вместе с ним с пятого этажа на асфальт», - пояснили в УВД.
В результате падения 36-летний мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Он находится в реанимационном отделении.
Сотрудники проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Гомельщине жены-руководительницы пошли на преступления, прикрываясь мужьями: одна - ради денег, другая - чтобы не платить тунеядский налог
Факты подлога обнаружили в Мозырском и Ветковском районах. (подробности)
Почти тонну браги нашли в заброшенном доме в Ивьевском районе
Обнаруженная там же женщина настаивала: все это - исключительно для личного использования. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»