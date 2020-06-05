Решил помочь пенсионерке: в Новополоцке мужчина мыл окна на балконе и выпал с пятого этажа

мужчина в Новополоцке решил помочь пенсионерке помыть окна, но выпал с пятого этажа. Фото: УВД Витебского облисполкома

Мужчина 36-ти лет с тяжелыми травмами доставлен в больницу

Изменить размер текста: A A

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в четверг, 4 июня, в Новополоцке мужчина мыл окна и выпал с пятого этажа.

- Как удалось установить, местный житель решил помочь пенсионерке, которая боится высоты, помыть окна. Во время мытья мужчина, держась за раму, вылез за остекление. Оконная конструкция выпала вместе с ним с пятого этажа на асфальт», - пояснили в УВД.

В результате падения 36-летний мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Он находится в реанимационном отделении.

Сотрудники проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Гомельщине жены-руководительницы пошли на преступления, прикрываясь мужьями: одна - ради денег, другая - чтобы не платить тунеядский налог

Факты подлога обнаружили в Мозырском и Ветковском районах. (подробности)

Почти тонну браги нашли в заброшенном доме в Ивьевском районе

Обнаруженная там же женщина настаивала: все это - исключительно для личного использования. (подробности)