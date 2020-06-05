2020-06-05T13:17:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Чтобы показатели были выше среднемировых». Президент поставил задачу новому министру промышленности увеличить производство белорусских предприятий

Каждый год показатели должны увеличиваться на 3,5 - 4%
Настасья КОРСАК
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Белорусская продукция должна быть конкурентоспособной на зарубежных рынкахБелорусская продукция должна быть конкурентоспособной на зарубежных рынкахФото: Виктор ДРАЧЕВ
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4 июня новым министром промышленности стал Петр Пархомчик. На следующий день он поделился своими планами.

- Сейчас есть возможность провести глубокий анализ ситуации в промышленности, на предприятиях, посмотреть, где наше место в мировой экономике, насколько мы конкурентоспособны. И по результатам этой оценки наметить очень серьезные планы, - цитирует Пархомчика belta.by.

Новый министр говорит, что президент поставил задачу - повысить темпы роста производства белорусских предприятий. Показатели должны быть выше, чем среднемировые.

- Это примерно 3,5 - 4% нужно будет добавлять каждый год. Причем не только добавлять, но и продавать, - сказал Пархомчик. - Продукция должна быть конкурентоспособной на зарубежных рынках.

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