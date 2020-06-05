Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июня 2020 года: за сутки 887 заражений, 259 смертей за все время

В Беларуси зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом на COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июня 2020 года

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Минздрав озвучил актуальные цифры о коронавирусе. По информации ведомства, на 5 июня, выздоровели и выписаны 22 066 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус. За сутки выздоровели и выписаны 904 пациента.

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 46 868 человек, прирост за сутки составил +887.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 259 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За все время, по информации Минздрава, проведено 597 013 тестов на коронавирус.