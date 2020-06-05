2020-06-05T13:13:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Андрей Кобяков ответил на фейки в Телеграме: «Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил»

Экс-премьер-министр заявил, что его именем пытаются манипулировать в ходе избирательной кампании
ИННА КОРСАК
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Андрей Кобяков ответил на сообщения в Телеграм-каналах. Фото: belta.byАндрей Кобяков ответил на сообщения в Телеграм-каналах. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, экс-премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем, на фоне избирательной кампании, которая проходит в стране, пытаются манипулировать.

«Когда я услышал и увидел в Telegram-каналах, что я там за одного из кандидатов проявил инициативу и поставил свою подпись. Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил. Моим именем пытаются манипулировать, абсолютно не спросив», - подчеркнул Кобяков.

Кобяков подчеркнул, что он никогда не станет предателем страны.

«Я - за социальную стабильность в стране и широкое развитие интеграции Беларуси и России", - пояснил экс-премьер-министр.

Напомним, что Андрей Кобяков возглавлял правительство с 2014 по 2018 годы. В четверг, 4 июня, президент полностью обновил состав правительства. Новым премьер-министром стал Роман Головченко.

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