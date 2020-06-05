Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев

Мужчины из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев. Фото: gpk.gov.by

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В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что в среду, 3 июня, двое мужчин из Украины незаконно перевозили 500 попугаев.

«У мужчин при себе не было документов, они незаконно пересекли границу и пытались ввезти в страну 500 попугаев разных видов», - рассказали в Госпогранкомитете.

Птицы были оперативно доставлены в ветеринарную клинику. Затем их передали сотрудникам таможни.

Двое мужчин задержаны, помещены в ИВС Лельчицкого РОВД. Начат административный процесс.

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