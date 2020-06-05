Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость — 41,38 белорусских рублей
В Телеграм-канала Минздрава сообщили, что платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость составит 41,38 белорусских рублей.
Для тех, кто не является гражданином Беларуси, стоимость теста составит 56,63 белорусских рубля.
Платный экспресс-тест на COVID-19 можно сделать в Минске в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Исследование будет проводиться методом ПЦР в режиме реального времени.
Результат будет выдаваться на руки на двух языках- русском и английском.
Напомним, что ранее Минздрав сообщил о необходимости предъявления билетов в обе стороны для сдачи экспресс-теста.
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