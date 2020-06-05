Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела

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3 июня милиция задержала 28-летнего мужчину, который продавал тесты на антитела. Минчанин рассказал, что он по интернету заказал из России 10 тестов. Покупал их по 30 рублей за штуку, а продавал в Минске - по 70. Позже задержали и еще одного минчанина. Мужчины знакомы не были, но схема у второго задержанного - 37-летнего минчанина - была такой же. Он закупил 30 тестов и планировал продавать их по интернету в два раза дороже.

- В настоящий момент все тесты изъяты, - уточняют в милиции. - В отношении минчан составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.