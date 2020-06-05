Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Как сообщает БЕЛТА, донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек.
«Цифра меняется каждый день. Некоторые доноры приходят уже в третий-четвертый раз. Мы рады, что люди так активно откликаются. Очень приятно, что прослеживается такая цепочка добра», - отметил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
По словам Карпенко, сама процедура мало чем отличается от обычной сдачи крови. Но есть одно важное отличие: у доноров при сдаче плазмы смотрят наличие антител. Помимо этого, им необходимо пройти полный медосмотр и сдать более детальные анализы.
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Как рассказывает директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, отказов от доноров, к которым обращались, практически нет. А первая заготовленная плазма уже перелита. (подробности)
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