2020-06-05T14:58:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек

Врачи рассказали, что многие доноры приходят уже в третий-четвертый раз
ИННА КОРСАК
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Уже более 300 человек стали донорами плазмы в Беларуси. Фото: belta.byУже более 300 человек стали донорами плазмы в Беларуси. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек.

«Цифра меняется каждый день. Некоторые доноры приходят уже в третий-четвертый раз. Мы рады, что люди так активно откликаются. Очень приятно, что прослеживается такая цепочка добра», - отметил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

По словам Карпенко, сама процедура мало чем отличается от обычной сдачи крови. Но есть одно важное отличие: у доноров при сдаче плазмы смотрят наличие антител. Помимо этого, им необходимо пройти полный медосмотр и сдать более детальные анализы.

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Как рассказывает директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, отказов от доноров, к которым обращались, практически нет. А первая заготовленная плазма уже перелита. (подробности)

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